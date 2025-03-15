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Царьград

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Русские бьют врага по всему фронту – украинская оппозиция подала голос. Стало смешно

Русские бьют врага по всему фронту – украинская оппозиция подала голос. Стало смешно

После побед России на фронте, изменения политики США к Украине вдруг заговорила украинская оппозиция.

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