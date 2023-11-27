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Александр Энберт: «Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира»

Накануне Дикиджи победил на Гран-при России в Москве, второе место занял Марк Кондратюк.  «Думаю, что Влад Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира.

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