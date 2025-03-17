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Царьград

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"Остаёмся только с темным океаном": учёные заявили о климатической катастрофе в 2027 году

"Остаёмся только с темным океаном": учёные заявили о климатической катастрофе в 2027 году

Таяние арктических льдов уже давно выглядит тревожно. Учёные опасаются, что уже совсем в скором времени Арктика может растаять полностью.

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