Счетная палата увидела риски в использовании ОФЗ-флоатеров

Счетная палата обеспокоена рисками для федерального бюджета на фоне использования Минфином облигаций федерального займа с переменным купоном, привязанным к размеру ставки RUONIA, зависящей от уровня ключевой ставки, следует из оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета за январь—декабрь 2024 года.