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Счетная палата увидела риски в использовании ОФЗ-флоатеров

Счетная палата обеспокоена рисками для федерального бюджета на фоне использования Минфином облигаций федерального займа с переменным купоном, привязанным к размеру ставки RUONIA, зависящей от уровня ключевой ставки, следует из оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета за январь—декабрь 2024 года.

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