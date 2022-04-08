Джордж Расселл об отсутствии обновлений в Австралии: «Мерседес» не может действовать методом проб и ошибок»

Джордж Расселл рассказал, почему «Мерседес» не привез обновления в Австралию. Ожидалось, что в Мельбурне обладатели Кубка конструкторов опробуют новинки, однако в итоге «Мерседес» будет выступать той же машиной, что в Саудовской Аравии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх