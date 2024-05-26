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Териберка, Мурманская область. Май 2024 г. День 1

Териберка, Мурманская область. Май 2024 г. День 1

﻿﻿Начните здесь: Териберка Мурманской области. Май 2024 г. День 0 и немного дня 1 Я совсем забыл, что у меня еще есть несколько видео об этой поездке Если посмотреть на карту Териберки, то большая часть села расположена в западной части.

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