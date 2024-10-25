Весёлые каникулы: куда сходить и что посмотреть с 25 по 31 октября

«Крымская газета» составила обзор самых ярких событий предстоящей недели. ТЕАТР Симферополь Государственный академический музыкальный театр Республики Крым «Мата Хари» 18+ 25 октября, 18:30 Обворожительная танцовщица, соблазнительная шпионка, талант со сломанной судьбой или несчастная женщина? Кто она, эта таинственная Мата Хари? Вокруг неё больше мифов и красивых вымыслов, чем правды… Достоверно известно только одно: в октябре 1917 года расстрелом закончился земной путь Маргарет Гертруды Зелле, которая взяла себе псевдоним Мата Хари, и началась эпоха великолепных легенд.