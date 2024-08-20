В Амурской области наркополицейские ликвидировали крупный канал поставки в регион наркотиков опийной группы

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД совместно с белогорскими коллегами пресекли противоправную деятельность двух жительниц города Белогорска, 2004 и 2008 годов рождения, организовавших канал поставки в Приамурье наркотических средств опийной группы для последующего сбыта на территории региона бесконтактным способом.