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Лантратова назвала «террором» атаки ВСУ на Подмосковье и Тамбовскую область

Лантратова назвала «террором» атаки ВСУ на Подмосковье и Тамбовскую область

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что атаки Вооруженных сил Украины на Подмосковье и Тамбовскую область, произошедшие 18 июля, являются «террором и военным преступлением» в отношении мирных граждан.

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