История с "Дождём"* - послание для политэмигрантов: Следуйте инструкциям, иначе…

Глава нацсовета Латвии по СМИ заявил об аннулировании лицензии на вещание канала "Дождь"*. "Это послание для политэмигрантов, которые прибыли из России и ведут антироссийскую деятельность", - уверен глава секретариата Союза журналистов России.