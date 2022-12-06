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История с "Дождём"* - послание для политэмигрантов: Следуйте инструкциям, иначе…

История с "Дождём"* - послание для политэмигрантов: Следуйте инструкциям, иначе…

Глава нацсовета Латвии по СМИ заявил об аннулировании лицензии на вещание канала "Дождь"*. "Это послание для политэмигрантов, которые прибыли из России и ведут антироссийскую деятельность", - уверен глава секретариата Союза журналистов России.

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