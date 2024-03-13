Адвокат Ольга Власова рассказала о малоизвестных правах россиян на отпуск. Трудовой кодекс предусматривает возможность оплачиваемого освобождения от работы не менее чем на 28 суток в году, напомнила эксперт в беседе с Lenta.
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