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Не проще ли признать, что Россию не победить

Не проще ли признать, что Россию не победить

По большому счету — на Западе все в растерянности. Нет, они не оставили свою риторику, но сейчас она выглядит как бессмысленное лепетание идиотов из палаты № 6.

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Комментарии
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vagas Karlito
СВО началась при полной вере в то,что там  &quot;братский&quot; народ быстро  очухается и поймет что к чему! Потому понадобилось два года что бы от иллюзий освободиться! Воевать пришлось по сути с  НАТО и бойцами нашего &quot;племени! Бандеровские ушлепки превратили народ в дуркаине  в бессловесный материал в скот! И до сих пор гонят его на убой!)) А там в фундаменте семьи и общества   червоточина  гнилая образовалась! Тяжелый просчет всего на всего который приходиться гасить  настоящими боевыми действиями ! Плачевный итог для  проживающих на территориях  народов! Потому требуется полная ПОБЕДА!
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