Не проще ли признать, что Россию не победить

vagas Karlito

СВО началась при полной вере в то,что там "братский" народ быстро очухается и поймет что к чему! Потому понадобилось два года что бы от иллюзий освободиться! Воевать пришлось по сути с НАТО и бойцами нашего "племени! Бандеровские ушлепки превратили народ в дуркаине в бессловесный материал в скот! И до сих пор гонят его на убой!)) А там в фундаменте семьи и общества червоточина гнилая образовалась! Тяжелый просчет всего на всего который приходиться гасить настоящими боевыми действиями ! Плачевный итог для проживающих на территориях народов! Потому требуется полная ПОБЕДА!