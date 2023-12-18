Экономист Сазанова: в платежке за ЖКХ может появиться графа с газоанализаторами

Новая графа с газоанализаторами может появиться в платежном документе за услуги ЖКХ. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.
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