Рекордную явку на выборах в Новосибирской области объяснил политолог Иванов

По данным ряда федеральных экспертов, уровень явки и высокий процент основной кандидата отражают избиратели настроений в Новосибирской области, показатели сплоченности и в том числе отношение к региональной власти к тем решениям, которые реализуют губернатор и его команда.
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