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Журнал «Профиль»

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Большие корабли останутся базовой составляющей флота, заявил Путин

Несмотря на развитие безэкипажных катеров, базовой составляющей флота останутся большие корабли, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота 26 июля 2026 года, в воскресенье.

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