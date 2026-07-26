Большие корабли останутся базовой составляющей флота, заявил Путин

Несмотря на развитие безэкипажных катеров, базовой составляющей флота останутся большие корабли, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота 26 июля 2026 года, в воскресенье.
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