В Киевской области уничтожен завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протёк» (ФОТО)

В Киевской области уничтожен завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протёк» О полном уничтожении предприятия в результате обстрела сообщила сама компания.
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