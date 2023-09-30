Александр Гвоздик одержал третью кряду победу после возобновления карьеры

Александр Гвоздик в карде шоу Сауля Альварес — Джермелл Чарло нокаутировал Исаака Родригеса. В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по боксу, в главном событии которого встретятся Сауль Альварес и Джермелл Чарло.
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