Александр Гвоздик одержал третью кряду победу после возобновления карьеры

Александр Гвоздик в карде шоу Сауля Альварес — Джермелл Чарло нокаутировал Исаака Родригеса. В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по боксу, в главном событии которого встретятся Сауль Альварес и Джермелл Чарло.