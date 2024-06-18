В Казани благоустроят 18 общественных пространств

В 2024 году в Казани планируется благоустроить 18 общественных пространств. Среди них завершат обновление сквера, посвященного 100-летию образования строительной отрасли РТ, работы над которым начались ещё в 2021 году.
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