Часть российских пенсионеров может получить в декабре сразу две страховые пенсии. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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