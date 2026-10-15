Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес извинился перед руководством клуба за критику после поражения от "Атлетико" (0:2) в Лиге чемпионов.
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