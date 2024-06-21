Какие новые ограничения вводятся на АЗС: что будет полностью запрещено с 1 июля Евгения КомароваНа фоне динамичных изменений на российском рынке нефтепродуктов эксперты и инвесторы по всему миру обращают пристальное внимание на последние события и перспективы развития отрасли.
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