Какие новые ограничения вводятся на АЗС: что будет полностью запрещено с 1 июля Евгения КомароваНа фоне динамичных изменений на российском рынке нефтепродуктов эксперты и инвесторы по всему миру обращают пристальное внимание на последние события и перспективы развития отрасли.