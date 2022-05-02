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Раннего отпуска у бразильцев «Зенита» не будет, с «Химками» и «Спартаком» сыграют сильнейшие

Раннего отпуска у бразильцев «Зенита» не будет, с «Химками» и «Спартаком» сыграют сильнейшие

О майском графике работы «Зенита» уже пошли слухи: мол, решив главную задачу сезона питерцы могут опустить бразильских легионеров в отпуск пораньше и доиграть чемпионат российским составом.

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