Где находится «ледник Судного дня»

Само понятие «Судный день» на протяжении не одного десятилетия ввергает в ужас многих людей. Поэтому к вещам, которые имеют такую приставку, например «часы Судного дня», всегда относятся осторожно, хотя часто это скорее символическое значение.
Само понятие «Судный день» на протяжении не одного десятилетия ввергает в ужас многих людей. Поэтому к вещам, которые имеют такую приставку, например «часы Судного дня», всегда относятся осторожно, хотя часто это скорее символическое значение.
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