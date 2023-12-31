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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч. Он отразил 16 из 21 броска «Рейнджерс»

Вратарь «Тампы» отразил 16 из 21 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:5).  2 декабря россиянин пропустил 6 шайб от «Далласа», отразив 19 бросков из 25.

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