Первая тысяча дней войны. Легко не будет

Во вторник исполнилась ровно тысяча дней с начала СВО. В России как-то обошлось без принятия по этому поводу каких-то пафосных документов и мероприятий, да и вообще, кажется, не сильно акцентируют внимание на этом юбилее.
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