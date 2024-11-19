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Первая тысяча дней войны. Легко не будет

Первая тысяча дней войны. Легко не будет

Во вторник исполнилась ровно тысяча дней с начала СВО. В России как-то обошлось без принятия по этому поводу каких-то пафосных документов и мероприятий, да и вообще, кажется, не сильно акцентируют внимание на этом юбилее.

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