Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Что не так с зависимостью России от Китая

Что не так с зависимостью России от Китая

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ На тему мнимой китайской угрозы для России я совсем недавно уже писал статью. Но там речь больше шла про угрозу возможного столкновения наших стран.

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Комментарии
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алекс кузь
Манера минэконом и вшэ в трепатне всем давно известна. Они борются с коммунизмом. Из сибири им кричат про цены на бензин , эл.энергию, древесину. Товарооборот с кнр , явно невыгодный, но обьяснимый.
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13 час.
Александр Денисов
Гнали, гоним и будем гнать, не на Запад, так на Восток. Нам не нужна прибавочная стоимость, а та что все таки есть, все равно выводится из страны. Нет, не ту страну назвали Гондурасом...
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10 час.

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