Что не так с зависимостью России от Китая

Манера минэконом и вшэ в трепатне всем давно известна. Они борются с коммунизмом. Из сибири им кричат про цены на бензин , эл.энергию, древесину. Товарооборот с кнр , явно невыгодный, но обьяснимый.

Александр Денисов

Гнали, гоним и будем гнать, не на Запад, так на Восток. Нам не нужна прибавочная стоимость, а та что все таки есть, все равно выводится из страны. Нет, не ту страну назвали Гондурасом...