В Крыму незначительно ускорилась инфляция

В мае годовая инфляция в Крыму ускорилась незначительно – до 6,9% после 6,6% в апреле. Причин несколько: перенос в цены возросших издержек производителей и поставщиков, снижение поставок некоторых продуктов и рост спроса на отдельные товары и услуги.