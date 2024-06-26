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Крымское информационное агентство

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В Крыму незначительно ускорилась инфляция

В Крыму незначительно ускорилась инфляция

В мае годовая инфляция в Крыму ускорилась незначительно – до 6,9% после 6,6% в апреле. Причин несколько: перенос в цены возросших издержек производителей и поставщиков, снижение поставок некоторых продуктов и рост спроса на отдельные товары и услуги.

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