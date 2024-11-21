ГУРБ: мошенники запустили новый способ обмана к "черной пятнице"

Эксперты предупреждают о риске слишком хороших предложений на маркетплейсах.Главное управление региональной безопасности Московской области бьет тревогу и предупреждает, что во многих предложениях о скидках и распродажах в "черную пятницу" могут быть "зашиты" уловки от мошенников.