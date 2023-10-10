Максим Галкин* объяснил, почему не пошел на фронт в Израиле

Уехавший из России комик не торопится принимать участие в военных действиях израильской армии.Покинувший Россию юморист Максим Галкин* сейчас находится в Израиле, который на протяжение последних дней находится под массированным обстрелом.
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