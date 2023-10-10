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Царьград

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Максим Галкин* объяснил, почему не пошел на фронт в Израиле

Максим Галкин* объяснил, почему не пошел на фронт в Израиле

Уехавший из России комик не торопится принимать участие в военных действиях израильской армии.Покинувший Россию юморист Максим Галкин* сейчас находится в Израиле, который на протяжение последних дней находится под массированным обстрелом.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Галкин также заявил, что может по-другому поддержать страну. Будет трепологией на сцене бороться за Израиль! Однако сегодня он не востребован на сцене и его место на поле боя!
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17 час.

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