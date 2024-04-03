Чудо враждебной техники: трехколесный автомобильчик Мессершмитт

За свою полуторавековую историю автомобильная индустрия породила немало необычных машин. Были среди них роскошные и ужасно непрактичные, такие как Phantom Corsair, а также крошечные и несуразные, например, Messerschmitt Kabinenroller.
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