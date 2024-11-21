Заболеваемость пневмонией в Череповце взлетела на треть

ЧЕРЕПОВЕЦ, 21 ноября, ФедералПресс. За неделю в Череповце зарегистрировали 132 случая пневмонии. В городском Роспотребнадзоре утонили, что в населенном пункте также увеличилось количество заболевших ОРВИ.
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