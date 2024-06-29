Шествием брига "Россия" завершился праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Завершилось праздничное мероприятие прохождением брига "Россия" по Неве под символическими алыми парусами, которое сопровождалось водно-пиротехническим шоу.
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