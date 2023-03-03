Оренбуржье попало в пилотный проект по Индексу административного давления

Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов и представители всех контрольно-надзорных органов региона продолжают работу над снижением показателей Индеска административного воздействия Очередной шаг на пути к улучшению климата для деловой активности был сделан во время вебинара с руководителем Экспертно-аналитического центра при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антоном Свириденко.