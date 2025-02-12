Иркутянам расскажут о поэзии Бориса Пастернака на проекте «Научные субботники»

15 февраля в Иркутске пройдут «Научные субботники» в Институте филологии ИГУ (ул. Ленина, 8). В 11:00 состоится лекция заведующей кафедрой новейшей русской литературы ИГУ Юлии Брюхановой, посвященная жизни и творчеству Бориса Пастернака: «Борис Пастернак: о стихах навзрыд, любви пространства и подвиге быть женщиной».