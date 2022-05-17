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Пушечный завод, швейно-трикотажная артель и Леонардо да Винчи – 17 мая в истории Карелии

17 мая 1773 года был заложен фундамент доменной фабрики, началась подвозка земли и песка на плотину. Одновременно было начато строительство меховой (воздуходувной), сверлильной и других фабрик, перестраивались Машезерская и Лососинская плотины.

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