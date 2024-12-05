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Русские сапёры внедрили БПЛА для разминирования минных полей

Русские сапёры внедрили БПЛА для разминирования минных полей

Саперы войск "Днепр" начали применять беспилотники для разведки и разминирования минных полей. Командир "Енисей" объяснил, как с помощью БПЛА создаются проходы для штурмовиков в зоне специальной военной операции на Украине.

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