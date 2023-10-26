Страсти вокруг парка Победы: суд Севастополя поддержал правительство и прокуратуру города

Арбитражный суд Севастополя отказал в иске ООО «Русские строительные традиции» (ООО «РСТ», Петербург), в котором застройщик пытался оспорить отказ правительства Севастополя от продажи земельного участка в районе парка Победы.
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