Происшествия
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Происшествия

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В Адыгее полицейские присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Близится начало нового учебного года - ответственная пора как для родителей, так и для их детей. Необходимо еще на подготовительном этапе позаботится о благополучии школьников, оказывая им всестороннюю поддержку, в том числе помогая выбирать верные жизненные ориентиры и обеспечивая всем необходимым для комфортных учебных будней.

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