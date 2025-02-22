В Тверской области утверждены границы ряда особо охраняемых природных территорий

21 февраля на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени утверждены положения, паспорта и границы ряда особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных в муниципалитетах Верхневолжья.
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