В Уфу, Москву, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург в ближайшее время будут направлены таджикские правительственные инспекции, которые выяснят, как живется гастарбайтерам из Таджикистана в этих российских городах и не возникают ли у них там проблемы.
Таджикистан хочет проверить условия жизни в России своих трудовых мигрантов
Комментарии
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Нургуль Калыгулова
КАК ПРИЕДУТ ТАК И УЕДУТ!! ПРОВЕРЯТ ЧТО ВСЕ ПЛОХО И ЗАБИРАЮТ СВОИХ В СВОИ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ!!
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15 час.
Игорь Василевский
Предполагаю, что причина в другом - как бы половчее обложить своих гастеров своим налогом. В казне то не очень, а главному баю деньгов не хватает... Так, в Душанбе, с эти строго... Рэкет государственный...
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15 час.
Игорь Василевский
С точикчкой семье в среднем 4 ребенка. Работы нет. Мужиков нет. А те, кто на заработках в России заводят - кому небо пошлет - новые... не семьи, а так... поразмножаться,заработать денег и уехать ксебе. Детей там бросать не принято - можно головы запросто лишиться. В полном смысле этого слова. А женщика, особенно в сельскойместности, кобелировать неочень... Могут и в пустыне прикопать... Или с горы сорвется в ущелье... Строго, короче...
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15 час.
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