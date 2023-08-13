Таджикистан хочет проверить условия жизни в России своих трудовых мигрантов

КАК ПРИЕДУТ ТАК И УЕДУТ!! ПРОВЕРЯТ ЧТО ВСЕ ПЛОХО И ЗАБИРАЮТ СВОИХ В СВОИ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ!!

Предполагаю, что причина в другом - как бы половчее обложить своих гастеров своим налогом. В казне то не очень, а главному баю деньгов не хватает... Так, в Душанбе, с эти строго... Рэкет государственный...

Игорь Василевский

С точикчкой семье в среднем 4 ребенка. Работы нет. Мужиков нет. А те, кто на заработках в России заводят - кому небо пошлет - новые... не семьи, а так... поразмножаться,заработать денег и уехать ксебе. Детей там бросать не принято - можно головы запросто лишиться. В полном смысле этого слова. А женщика, особенно в сельскойместности, кобелировать неочень... Могут и в пустыне прикопать... Или с горы сорвется в ущелье... Строго, короче...