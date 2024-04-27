Миллиардер Илон Маск анонсирует новые функции соцсети X Ирина ОрлонскаяАмериканский миллиардер Илон Маск подтвердил информацию о том, что социальная сеть X начнет взимать плату с новых пользователей за размещение постов, закладок, а также за лайки и реакции на другие публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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