Миллиардер Илон Маск анонсирует новые функции соцсети X Ирина ОрлонскаяАмериканский миллиардер Илон Маск подтвердил информацию о том, что социальная сеть X начнет взимать плату с новых пользователей за размещение постов, закладок, а также за лайки и реакции на другие публикации.