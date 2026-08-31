На два дня запретят парковку у стадиона «Факел» в Воронеже из-за матча

Из-за футбольного матча у стадиона «Факел» парковка и остановка будут запрещены с 18:00 31 августа до 22:00 1 сентября: на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой; на улице Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.
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