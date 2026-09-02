Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Владимир Зеленский, атакуя Энергодар в Запорожской области, «пытается выторговать у России преференции» на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта.
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