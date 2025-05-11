Планеты-гиганты теряют лидерство: астрономы нашли втрое больше суперземель, чем ожидали

Астрономы обнаружили, что планеты-суперземли встречаются во Вселенной чаще, чем предполагалось. Международная команда учёных, использовавшая данные сети телескопов Korea Microlensing Telescope Network (KMTNet), пришла к выводу, что такие объекты — массивнее Земли, но меньше газовых гигантов — окружают каждую третью звезду.
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