Военное обозрение

3 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Очередная глубокая озабоченность и ещё одна красная черта. Ждут прилёта ракет по Кремлю?Кремль предостерё...
  • Сергей ЕВ
    Зачем предупреждать? Главное для ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОКремль предостерё...
  • Strannik Mr
    Гитлеровская Германия тоже подписывала с СССР пакт о ненападении, но всё равно напала на нас. Так, что верить фашистс...Лукашенко заявил ...

Приближается пик мировой гибридной войны

Приближается пик мировой гибридной войны

Новую нормальность будут строить на руинах России Очевидно, что цель хозяев Запада остаётся прежней: перезагрузка мировой системы, которая погружается в катастрофический сценарий из-за кризиса капитализма и общества потребления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх