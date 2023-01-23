Приближается пик мировой гибридной войны

Новую нормальность будут строить на руинах России Очевидно, что цель хозяев Запада остаётся прежней: перезагрузка мировой системы, которая погружается в катастрофический сценарий из-за кризиса капитализма и общества потребления.
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