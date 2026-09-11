Как организована работа складов для хранения вещей и сколько стоит их аренда

Балкон уже трещит по швам, гараж превратился в склад «когда-нибудь разберу», а коробка с надписью: «Кухня» после переезда будто пустила корни… Знакомая история? Склад хранения как раз для таких случаев: там найдётся место даже для того, что «жалко выбросить, но негде держать».