Как организована работа складов для хранения вещей и сколько стоит их аренда

Балкон уже трещит по швам, гараж превратился в склад «когда-нибудь разберу», а коробка с надписью: «Кухня» после переезда будто пустила корни… Знакомая история? Склад хранения как раз для таких случаев: там найдётся место даже для того, что «жалко выбросить, но негде держать».
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