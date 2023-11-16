Тепло ли тебе, девица по имени ЖКХ?

Правительство РФ объявило размер повышения коммунальных тарифов с 1 июля 2024 года. В среднем по стране плата вырастет на 9,8%, но в Москве прибавка составит 11%, в Омской области и в Северной Осетии — Алании — 14%.
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