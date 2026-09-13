Плющенко опубликовал фотографию с Рудковской в честь годовщины свадьбы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская 12 сентября отметили 17-летие со дня свадьбы.
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