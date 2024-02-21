Из Екатеринбурга уезжает генконсул Китая

Срок полномочий Цуй Шаочуня закончилсяЕкатеринбург покидает генеральный консул Китая Цуй Шаочунь. Как сообщает Департамент информационной политики, проработавший на Урале четыре года дипломат возвращается в Китай.
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