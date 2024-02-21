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Из Екатеринбурга уезжает генконсул Китая

Из Екатеринбурга уезжает генконсул Китая

Срок полномочий Цуй Шаочуня закончилсяЕкатеринбург покидает генеральный консул Китая Цуй Шаочунь. Как сообщает Департамент информационной политики, проработавший на Урале четыре года дипломат возвращается в Китай.

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