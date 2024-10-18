Два моряка погибли при опрокидывании судна на Сахалине

Еще четверых ищут спасателиНа Сахалине в порту Корсаков при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» погибли два моряка, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
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